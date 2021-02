Podziękowania dla policjantki za okazaną pomoc Data publikacji 19.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wpłynęły podziękowania dla zgorzeleckiej policjantki, która wykazała się profesjonalizmem, empatią i zaangażowaniem wykraczającym poza obowiązujące procedury i standardy. Ich autorką jest mieszkanka Zgorzelca, która znalazła się w trudnej życiowej sytuacji. Doświadczyła bowiem problemu, który dotyka wielu osób, ale często pozostaje skrywaną rodzinną tajemnicą. Mowa o przemocy domowej, której autorka podziękowań stała się ofiarą. Na szczęście odważyła się powiedzieć dość swojemu oprawcy i zgłosiła to przestępstwo w zgorzeleckiej komendzie.

Przemoc domowa to problem, który dotyka wielu osób. Niestety znęcanie się nad bliskimi i poniżanie ich stanowi często rodzinną tajemnicę, która ze względu na wstyd przed osobami z otoczenia i strach przed oprawcą nigdy nie wychodzi poza tzw. cztery ściany. Osoby doznające agresji ze strony najbliższych bardzo często nie potrafią nikomu o tym opowiedzieć, pozbawiając się tym samym możliwości pomocy.

Na szczęście coraz liczniejsze przykłady pokazują, że można powiedzieć dość swojemu oprawcy, przerwać milczenie i otrzymać pomoc od instytucji, które czekają na informację, aby móc zacząć działać. Tak właśnie zrobiła mieszkanka Zgorzelca, która zgłosiła w miejscowej komendzie fakt znęcania się nad nią i jej dziećmi. Zawiadomienie przyjęła od niej policjantka wydziału kryminalnego, która - jak w każdym tego typu przypadku - wdrożyła wszelkie niezbędne procedury i udzieliła kompleksowej informacji na temat dalszego postępowania w przypadku doświadczania przemocy domowej.

Pomimo tego, iż funkcjonariuszka wykonywała po prostu swoje obowiązki, które każdego dnia realizuje w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, autorka podziękowań była pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu, empatii i zaangażowania, z jakim policjantka podeszła do jej, jakże delikatnej, sprawy. Najlepiej oddają to słowa wdzięczności, które mieszanka Zgorzelca przelała na papier i przesłała do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu:

„Chciałam wyrazić uznanie dla zaangażowania i profesjonalizmu dla Pani (…), która bardzo mi pomogła. Zostałam potraktowana bardzo poważnie, z pełnym zrozumieniem. Postawa Pani (…) sprawiła, że poczułam się bardzo bezpiecznie, komfortowo i że nie jestem w tym wszystkim sama. Przestałam się bać i w końcu wiem co mam robić”.

W imieniu zgorzeleckiej policjantki serdecznie dziękujemy za te słowa uznania. Wdzięczność wyrażona w kilku zdaniach nakreślonych na kartce, daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku i motywuje do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

Przykład ze Zgorzelca pokazuje jedną bardzo ważną kwestię. Musimy sobie uświadomić, że PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM! Dlatego apelujemy do osób dotkniętych przemocą o przełamanie strachu i kontakt z dzielnicowym lub inną instytucją pomocową. Przemoc w rodzinie najczęściej odbywa się w zaciszu czterech ścian. Jeżeli jesteśmy świadkami tego typu sytuacji lub mamy wiedzę, że w naszym otoczeniu ktoś tego doświadcza, to trzeba o tym poinformować odpowiednie instytucje. Czasem wystarczy tylko jeden telefon, by pomóc krzywdzonej osobie. Każdy, nawet anonimowo, dzwoniąc pod numerem alarmowy 112, może powiadomić Policję o fakcie znęcania się. Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał.

Przypominamy również, że w kraju funkcjonuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pod numerem telefonu 800-120-002 istnieje możliwość skonsultowania się ze specjalistami. Na stronie pogotowia można także uzyskać najważniejsze informacje dotyczące tego problemu.

(KWP we Wrocławiu / kp)