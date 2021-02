Briefing prasowy. Policyjne działania w Zakopanem Data publikacji 21.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj o godzinie 18:00 przed Komendą Powiatową Policji w Zakopanem odbył się briefing prasowy z udziałem p. Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego, inspektora Romana Kustera Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz p. Piotra Bąka Starosty Tatrzańskiego i p. Tomasza Filara Zastępcy Burmistrza Zakopanego na temat weekendowych działań Policji pod Tatrami.

Przed briefingiem, jego uczestnicy wzięli udział w odprawie z funkcjonariuszami Policji, zabezpieczającymi porządek w centrum Zakopanego. Wojewoda w zakopiańskiej komendzie prosił funkcjonariuszy, żeby reagowali na przypadki łamania obostrzeń sanitarnych i dziękował za dotychczasowe działania.

Podczas briefingu Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita odniósł się do sytuacji sprzed tygodnia, kiedy „część gości Zakopanego nie uszanowało zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców”. Apelował aby turyści zachowywali się odpowiedzialnie a „obostrzenia sanitarne zostały wprowadzone nie po to, żeby utrudnić życie turystom, ale po to, żebyśmy przez te kilka tygodni wytrzymali i mogli cieszyć się końcem epidemii”.

Wojewoda dodał, że "dzisiaj funkcjonariusze nie są tu po to, żeby dawać mandaty". „Cieszyłbym się, gdyby tych mandatów było jak najmniej, albo nie było ich w ogóle, ale to zależy od nas, spacerowiczów, osób, które pojawiają się na Krupówkach i w innych miejscach w Zakopanem” – mówił.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster powiedział, że od piątkowego popołudnia policjanci w Zakopanem nałożyli już ponad 100 mandatów, z czego 92 dotyczyły niestosowania się do reżimu sanitarnego. „Niestety doświadczamy tego, że duża grupa turystów nie stosuje się do obostrzeń. Oczekujemy odpowiedzialności osób, które przyjeżdżają tutaj wypocząć. Niech nie myślą tylko o sobie, ale niech pomyślą o osobach, które tu przyjadą za tydzień i kolejne tygodnie” - mówił komendant. Do Zakopanego skierowano na weekend do służby patrolowej dodatkowo 70 policjantów oddziału prewencji z Krakowa.



Starosta Tatrzański Piotr Bąk powiedział, m.in., że niestety część przybyłych gości po opuszczeniu swojego miasta nie przestrzega zasad sanitarnych. Tymczasem „lokalna społeczność oczekuje stanowczych działań Policji”. Wyraził nadzieję, że podczas tego weekendu nie doświadczymy tego samego co w ubiegły weekend.

Tomasza Filar Zastępca Burmistrza podziękował wojewodzie i komendantowi o zadysponowaniu służb i wyraził nadzieję, że turyści zachowają się odpowiedzialnie zarówno teraz jak i za tydzień.

W sumie, od piątku do czasu briefingu Policja odnotowała pod Tatrami 160 interwencji w miejscach publicznych, pensjonatach, sklepach i pod prywatnymi adresami. Ujawniono 145 wykroczeń. 107 osób ukarano mandatami karnymi, w tym 92 za brak maseczek lub złamanie innych sanitarnych obostrzeń. Wobec 38 osób skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu, z czego 34 za naruszenie epidemicznych nakazów.