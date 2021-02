Kolejne próby wyłudzania pieniędzy od seniorów Data publikacji 21.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo tego, że świadomość społeczeństwa na temat oszustw i innych przestępstw na szkodę seniorów jest już duża, w dalszym ciągu pojawiają się sytuacje, kiedy osoby starsze przekazują nieznajomym oszczędności swojego życia. Schemat oszustw jest bardzo podobny. Przestępcy dzwonią do seniorów, przedstawiają się jak członkowie rodziny: wnuczka, córka, syn lub wnuk. Zapłakani proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy, ponieważ grozi im więzienie za spowodowanie wypadku drogowego. Finalnie seniorzy przekazują oszczędności życia nieznanym osobom, myśląc, że pomagają rodzinie.

Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu w powiecie złotoryjskim, gdzie do 83-letniej kobiety zadzwonił oszust podający się za wnuka. Mężczyzna oświadczył, że brał udział w wypadku samochodowym i aby uniknąć odpowiedzialności, potrzebuje pieniędzy. W tym przypadku kobieta zorientowała się, że może to być próba oszustwa i przerwała połączenie, nie ponosząc strat.

Złotoryjscy policjanci apelują!

W naszym codziennym życiu stosujmy zasadę ograniczonego zaufania do wszelkich nieznanych nam osób. Zarówno tych, które do nas telefonują, jak również pukających do naszych drzwi.

Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.

Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie.

Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności pod namową telefonicznego rozmówcy.

Nie działajmy w pośpiechu, nie podejmujmy od razu pieniędzy z banku-odłóżmy termin wypłaty lub udzielenia pożyczki najlepiej o kilka dni.

Zwracamy się z apelem do osób młodych! Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy również uwagę na to zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.