Zatrzymany 43-latek, który staranował radiowóz i uciekł z miejsca przestępstwa. Data publikacji 21.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci dziś tuż przed godziną 4 rano zatrzymali 43-latka, który 7 lutego nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, staranował radiowóz i uciekł z miejsca przestępstwa. Mężczyzna również tym razem próbował uciec policjantom. 43-latek podczas ucieczki uderzył w drzewo. Policjanci udzielili mu pomocy, mężczyzna został przewieziony do szpitala, a po opatrzeniu został osadzony w policyjnej celi do dyspozycji prokuratora. Mężczyzna może usłyszeć zarzut czynnej napaści na policjanta, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz zniszczenia mienia. Za te przestępstwa grozi mu 12 lat więzienia.

Policjanci dziś nad ranem zatrzymali 43- letniego mieszkańca Gdańska, który 7 lutego nie zatrzymał się do kontroli drogowej, staranował radiowóz, próbował potrącić policjanta i uciekł z miejsca przestępstwa. Poza radiowozem mężczyzna w trakcie ucieczki uszkodził także inne zaparkowane na ulicy pojazdy. Kryminalni znali tożsamość tego mężczyzny, znali go z wcześniejszych interwencji związanych z przestępczością narkotykową. Widzieli również o tym, że mężczyzna ma orzeczony przez sąd zakaz kierowania samochodami.

Policjanci jeszcze tego samego dnia odnaleźli porzucony przez podejrzewanego mężczyznę samochód. Technik zabezpieczył w nim ślady, które zostały poddane analizie. Kryminalni zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringów, weryfikowali zdobyte przez siebie informacje, rozmawiali z osobami, które miały wiedzę na temat poszukiwanego mężczyzny. Policjanci sprawdzili wiele miejsc, w których mógł przebywać 43-latek.Mężczyzna ukrywał się, często zmieniał miejsce swojego pobytu.

Kryminalni z komendy miejskiej dzięki swojej pracy zdobyli informację o tym, że poszukiwany przez nich 43-latek porusza się samochodem marki Ford. Policjanci ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i dziś około godziny 4 nad ranem, policjanci zauważyli go, gdy wsiada do samochodu i odjeżdża w kierunku ulicy Słowackiego. Policjanci dali mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Mężczyzna nie reagował na ich polecenia i zaczął uciekać. 43-latek podczas ucieczki łamał przepisy drogowe, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle, w pewnym momencie nie zapanował nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo.

Policjanci udzielili mu pomocy, mężczyzna został przewieziony do szpitala, a po opatrzeniu został osadzony w policyjnej celi do dyspozycji prokuratora.

Mężczyzna może usłyszeć zarzut czynnej napaści na policjanta, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz zniszczenia mienia. Za te przestępstwa grozi mu 12 lat więzienia.

Policjanci cały czas wykonują czynności do tej sprawy, m.in. zabezpieczyli auto mężczyzny, trwają przeszukania. Analizowane są zabezpieczone ślady.