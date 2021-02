Policjanci zatrzymali 30-latka podejrzewanego o zabójstwo Data publikacji 21.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali wczoraj 30-letniego mężczyznę podejrzewanego o śmiertelne ranienie nożem uczestnika imprezy urodzinowej. W związku ze sprawą zatrzymanych zostało także jeszcze 5 pozostałych uczestników spotkania. Mundurowi od wczoraj bardzo intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia.

Wczoraj około godziny 21.00 dyżurny bytowskiej komendy otrzymał informację o awanturze, w trakcie której jedna osoba została raniona nożem. Do zdarzenia doszło w okolicach Bytowa w wynajmowanym domku letniskowym. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci oraz służby ratunkowe. Dojeżdżając policjanci zauważyli mężczyznę idącego w kierunku Bytowa, który miał zakrwawione ręce, co mogło świadczyć że mógł brać udział w zdarzeniu, 30-latek został zatrzymany. Po dojechaniu na miejsce policjanci ustalili, że doszło do zabójstwa, ofiarą był 17-letni mężczyzna.

Wstępne czynności wykonane na miejscu zdarzenia wskazują, że trakcie spotkania doszło do awantury, jeden z mężczyzn, najprawdopodobniej 30-latek ranił nożem dwóch 17-latków, w tym jednego śmiertelnie.

Podejrzewany o śmiertelne ugodzenie nożem mieszkaniec Bytowa został zatrzymany i przewieziony do komendy. W związku ze sprawą zatrzymanych zostało jeszcze pięciu uczestników tej imprezy. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, policyjny technik zabezpieczył ślady. Czynności wykonywane były pod nadzorem prokuratora. Również na jego polecenie ciało zmarłego 17-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Mundurowi bardzo intensywnie pracują nad tą sprawą, aby wyjaśnić okoliczności i przebieg tego tragicznego zdarzenia. Cały czas przesłuchiwani są świadkowie i zbierane są informację.

Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.