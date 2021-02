Policjanci prowadzą działania na rzecz walki z koronawirusem Data publikacji 21.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze prowadzą wzmożone działania na rzecz walki z wirusem Covid-19. Celem takich akcji jest zapobieganie i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Policjantów można było spotkać między innymi w zatłoczonych miejscach na terenie Pomorza.

Policjanci stale prowadzą działania w miejscach grupowania się mieszkańców oraz turystów. Tego typu akcje skierowane są do osób naruszających ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Mundurowi rozmawiali z mieszkańcami i osobami przyjezdnymi na temat zapobiegania i ograniczania rozprzestrzenianiu się wirusa. Stróże prawa zwracali uwagę na zakrywanie ust i nosa.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą, a stosowanie się do obostrzeń pomaga w walce z pandemią koronawirusa.

Przypominamy

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

-na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

- w autobusie, tramwaju i pociągu,

- w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

- w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,

- w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

- w kinie i teatrze,

- u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

- w kościele i szkole, na uczelni

- w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem.

W zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

- całościowe zaburzenia rozwoju,

- zaburzenia psychiczne,

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

- trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Bezpieczeństwo nadal najważniejsze

Koronawirus zaatakował ludzkie zdrowie, ale też i gospodarkę wielu państw na całym świecie. Zależy nam na ochronie życia Polaków. Pamiętamy też o potrzebujących teraz wsparcia przedsiębiorcach. Chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, ale każdy krok należy stawiać rozważnie. Stale przypominamy zatem, to bardzo ważne, że wiele zależy od nas samych. Wirus wciąż jest groźny. Możemy starać się go uniknąć myjące regularnie ręce, zachowując dystans, nosząc maseczki. Także zimą regularnie wietrzmy mieszkania. Te proste czynności mają duże znaczenie.

Źródło: (KWP Gdańsk / gov.pl/web/koronawirus)