Policjanci zatrzymali nieuczciwego konwojenta Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali pracownika jednej z firm odpowiedzialnych za transport gotówki z banków. 49-letni konwojent włamywał się do kasetek bankomatowych i kradł z nich gotówkę. Jak wstępnie oszacowali policjanci, mężczyzna wzbogacił się w ten sposób o 40 tysięcy złotych. Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia.

Kryminalni wpadli na trop nieuczciwego konwojenta pod koniec ubiegłego roku. Kiedy uzyskali informację, że w firmie odpowiedzialnej za transport pieniędzy z bankomatów brakuje pieniędzy, postanowili przyjrzeć się zatrudnionemu w niej od kilku lat 49-latkowi.

Przypuszczenia policjantów były trafne. Okazało się, że konwojent wykorzystywał moment, w którym był sam w samochodzie, zrywał plomby z kasetek bankomatowych i kradł z nich gotówkę. Jednorazowo mężczyzna zabierał z nich od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Drugi z pracowników najczęściej zasilał w tym czasie bankomat pieniędzmi.

49-latek został zatrzymany pod koniec ubiegłego tygodnia, chwilę po tym, jak przyszedł do pracy. Zupełnie nie spodziewał się obecności mundurowych w siedzibie firmy. Jak się okazało, nieuczciwy pracownik włamywał się do kasetek od czerwca ubiegłego roku. Policjanci oszacowali, że wzbogacił się w ten sposób o przynajmniej 40 tysięcy złotych. Kryminalni przeszukali pracowniczą szafkę 49-latka, jego samochód i mieszkanie. Znaleźli dużą ilość kart bankomatowych oraz blisko 30 tysięcy złotych, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar.



Mężczyźnie przedstawiono do tej pory 4 zarzuty, jednak śledczy już zapowiadają, że będą one rozszerzane o kolejne, tego typu czyny. 49-latek przyznał się do ich popełnienia. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)

