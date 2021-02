KOLEJNE ZATRZYMANIA W ZWIĄZKU Z KRADZIEŻAMI ROWERÓW Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzieże rowerów i paserstwo. Okazały się nimi 36-latek i jego 28-letnia znajoma. Do tej sprawy już wcześniej w ręce mundurowych wpadli 33 i 41-latek. Wartość strat oszacowana przez pokrzywdzonych to ponad 17 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów kradzieży, zaś jego znajoma zarzut paserstwa. Zgodnie z Kodeksem karnym za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Współpraca policjantów z białostockiej komendy zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i białostockiej „dwójki” pozwoliła zatrzymać dwie osoby podejrzane o kradzieże rowerów oraz paserstwo. Okazali się nimi: 36-letni mieszkaniec Białegostoku i jego 28-letnia znajoma. Do tej samej sprawy już wcześniej został zatrzymany 33-letni podejrzany o kradzieże i 41-letni podejrzany o paserstwo. Para wpadła w ręce policjantów w piątkowy poranek. Do zatrzymań doszło w mieszkaniach na osiedlu Przydworcowe i Bema. Jak ustalili śledczy, podejrzany jest odpowiedzialny za kradzieże 8 jednośladów, do których doszło w Białymstoku, w drugiej połowie minionego roku oraz w połowie stycznia tego roku. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 17 tysięcy złotych. Podczas sprawdzania 33-latka w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest również poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Z kolei 28-latka miała sprzedać do lombardu 2 rowery, które pochodziły z kradzieży. Policjanci odzyskali te dwa skradzione jednoślady, które wkrótce trafią do właścicieli. 36-latek usłyszał łącznie 8 zarzutów kradzieży, zaś jego znajoma zarzut paserstwa. Zgodnie z Kodeksem karnym za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Odnośnik do artykułu o zatrzymanym złodzieja rowerów.

Odnośnik do artykułu o zlikwidowanej dziupli z kradzionymi rowerami oraz zatrzymanym do tej sprawy 41-letnim mieszkańcu Białegostoku.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.