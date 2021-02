Dołącz do najlepszych – mundurowi rozmawiają (on-line) z maturzystami o służbie w Policji Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sulęcina rozpoczęli spotkania on-line z maturzystami, których celem jest wskazanie młodym ludziom możliwości wyboru zawodowej drogi, oczywiście w granatowym mundurze. Bazując na własnych doświadczeniach, a także prezentując dostępne warianty i możliwości, funkcjonariusze uchylają rąbka tajemnicy policyjnej profesji. Ty również zastanawiasz się nad służbą w Policji? Nie wahaj się! Już dziś sprawdź aktualne kryteria doboru.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Te słowa, tuż przed rozpoczęciem zawodowej drogi wypowiada każdy funkcjonariusz. Od tego momentu rota policyjnego ślubowania staje się determinantą służbowych zadań. Przyjmując na siebie ciężar obowiązku, każdy funkcjonariusz zyskuje jednocześnie nieskończone pokłady satysfakcji, samorealizacji i ciągłego rozwoju. Czy warto zostać policjantem? Zdecydowanie TAK!

Mundurowi z Sulęcina rozpoczęli spotkania on-line z maturzystami, których celem jest wskazanie młodym ludziom możliwości wyboru zawodowej drogi – oczywiście w granatowym mundurze. Bardzo często uczniowie, którym zaraz przyjdzie podejmować jedne z najważniejszych decyzji w ich życiu, nie są do końca przekonani, co tak naprawdę chcieliby robić. W takim momencie, z pomocą przychodzą funkcjonariusze. Opierając się na własnych doświadczeniach, a także prezentując dostępne warianty i możliwości, uchylają rąbka tajemnicy policyjnej profesji. Wpływ podań do sulęcińskiej jednostki, jest najlepszym dowodem na to, że takie spotkania mają sens i przynoszą obopólne korzyści. Młody człowiek odnajduje swoje zawodowe powołanie, a formacja zyskuje kolejnego policjanta, który pragnie służyć Rzeczypospolitej.

Jeżeli Ty również zastanawiasz się, czy nie obrać drogi w granatowym mundurze, śmiało! Sprawdź, aktualne kryteria doboru, które w szczegółowy sposób opisane zostały pod poniższym linkiem: INFORMATOR DLA KANDYDATA.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z komórkami do spraw doboru:

- 47 79 312 70 - Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie,

- 47 79 112 60 (- 61, - 62) - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru.

Dołącz do najlepszych!

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie