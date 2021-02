Policjanci odzyskali skradzionego w Niemczech renaulta Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawne i skuteczne działania policjantów z Komisariatu Policji w Rzepinie doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzieży samochodu. Kierowca był poszukiwany i kierował mimo posiadania dożywotniego zakazu sądowego. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, a auto trafiło na policyjny parking. Wartość odzyskanego samochodu to ponad 40 tys. zł.

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego br., w godzinach wieczornych. Policjanci z Komisariatu Policji w Rzepinie zatrzymali na ulicy Poznańskiej do kontroli drogowej samochód marki Renault Master. Podczas czynności policjanci z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych i Celnych w Świecku ustalili, że samochód został skradziony tego samego dnia, w godzinach porannych na terenie Niemiec. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca renaulta (mieszkaniec województwa mazowieckiego) jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, celem odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto 37-latek kierował pojazdem mimo posiadania dożywotniego zakazu sądowego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a odzyskany pojazd na policyjny parking i niebawem zwrócony zostanie właścicielowi. Teraz policjanci będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tego zdarzenia, między innymi jaki jest udział 37-latka w kradzieży renaulta. Opisana sytuacja to kolejny już przypadek udanej interwencji rzepińkich policjantów.

Dzięki właściwej współpracy służb mundurowych, koordynowanej przez centrum ze Świecka, sprawcom kradzieży samochodów po drugiej stronie Odry coraz rzadziej udaje się przewieźć i ukryć zabrane bezprawnie auta. To również dowód na to, że strona niemiecka może liczyć na naszą skuteczność i polegać na sprawnym działaniu.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)