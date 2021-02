Seniorzy kontra oszuści Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści nie odpuszczają. Na ich działanie narażone są zwłaszcza starsze i nieświadome zagrożeń osoby. Sokólskie policjantki przygotowały film profilaktyczny skierowany do seniorów ostrzegający przed działaniem przestępców, którzy stale modyfikują swoje metody.

Sokólskie policjantki w trosce o bezpieczeństwo seniorów przygotowały film profilaktyczny przedstawiający prawdziwe historie osób, które skonfrontowały się z oszustami. Na szczęście bohaterowie spotu zachowali ostrożność i nie dali się nabrać na legendę przestępców. Jednak oszuści nie próżnują, cały czas modyfikują swoje metody przestępczego działania. Policjanci zwracają uwagę, że oszuści zazwyczaj zmierzają do wywołania poczucia zagrożenia u osoby pokrzywdzonej, co prowadzić ma do szybkiego spakowania gotówki lub kosztowności i natychmiastowego wydania ich przestępcom. Nierzadko po dorobek życia nieświadomej i oszukanej przez przestępców osoby przysyłany jest kurier, który bez skrupułów zabiera środki do życia i znika bez śladu.

Pamiętajmy, żeby nie być biernym, a o każdej próbie oszustwa informować Policję. Materiał filmowy został przygotowany we współpracy z członkami Klubu "Senior +" w Sokółce.

(KWP w Białymstoku / mw)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.83 MB)