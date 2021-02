Poszukiwany od 6 lat oleśniczanin w rękach Policji Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Chciał uniknąć pobytu w więzieniu, więc ukrywał się poza granicami Polski. Policjanci zatrzymali oleśniczanina, który wrócił na chwilę do kraju. Poszukiwany dwoma listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania mężczyzna został już doprowadzony do aresztu śledczego. Działania odbyły się przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu

W 2015 roku sąd wystawił list gończy za 32-letnim mieszkańcem Oleśnicy poszukiwanym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna miał wówczas spędzić za murami zakładu karnego 1,5 roku. Policjanci wielokrotnie próbowali zatrzymać oleśniczanina. Z ich ustaleń wynikało jednak, że wyjechał on z kraju i ukrywał się poza jego granicami.

Policjanci zajmujący się poszukiwaniami mieli pewność, że prędzej czy później 32-latek wróci do Polski. Nie mylili się. Ustalili kiedy pojawił się na terenie miasta oraz dokładny adres. Do akcji włączyli się również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Wspólnie z oleśnickimi kryminalnymi udali się pod wytypowany adres, aby zrealizować list gończy i europejski nakaz aresztowania.

Kompletnie zaskoczony 32-letni mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia doprowadzony do Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu/js)