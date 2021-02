Dyżurny uratował mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Data publikacji 22.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny z Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni kolejny raz uratował życie niedoszłemu samobójcy. Policjant był w stałym kontakcie z 40-latkiem. Dzięki skutecznym negocjacjom i szybkiej reakcji patrolu mundurowi zlokalizowali mieszkańca Gdyni i udzielili mu pomocy. Mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 21.02.br., około 10.00 dyżurny otrzymał informację, że do kobiety zadzwonił jej znajomy, który był roztrzęsiony i rozmawiał w sposób jakby chciał odebrać sobie życie, po czym się rozłączył. Zastępca Dyżurnego Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni zatelefonował pod numer, z którego kontaktował się mężczyzna, po kilku próbach 40-latek odebrał połączenie. Policjant prowadził rozmowę z mężczyzną usiłując ustalić jego położenie, rysopis oraz stan psychofizyczny. Mężczyzna przyznał, że jest w Gdyni, ma depresję, jest w kompleksie leśnym i przeciął skórę na wysokości nadgarstka z zamiarem odebrania sobie życia. Funkcjonariusz próbował uspokoić rozmówcę, a następnie namówił go, żeby ten wyszedł z lasu i opisał co widzi wokół siebie. W tym samym czasie dyżurny na bieżąco przekazywał uzyskane informacje patrolowi policji. Stróże prawa wytypowali miejsce, gdzie mógł znajdować się 40-letni mieszkaniec Gdyni i skierowali tam służbę patrolową. Stróże prawa zaczęli szukać mężczyzny, zauważyli osobę z rozciętym nadgarstkiem. Okazał się nim 40-latek, z którym przez cały czas rozmawiał zastępca dyżurnego.

Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, przewieźli do komisariatu, oraz przekazali pod opiekę lekarzy.

Kolejny raz, dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej interwencji policjanci uratowali ludzkie życie.

(KWP w Gdańsku / mw)