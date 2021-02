Opolscy policjanci włączyli się w pomoc dla Moniki

"To nie tak miało wyglądać... Byłam taka szczęśliwa. Czułam, że jestem właśnie tam, gdzie powinnam być, a teraz to wszystko nie ma już znaczenia." Dramat autorki tych słów - Moniki Durak - zaczął się w momencie potrącenia jej przez samochód ciężarowy. Miejscowi policjanci ruszyli z pomocą inicjując internetowy #challenge "Kilometr dla Moniki". Zobaczcie, jak zaangażowali się w tą akcję policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Każdy może pomóc - link do zbiórki znajduje się na filmikiem.