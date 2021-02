Obserwacja i reakcja – wspólne działania policjantów i ratowników na giżyckich akwenach Data publikacji 23.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Giżyccy policjanci i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego również zimą czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów spędzających czas na jeziorach i terenach przywodnych. Patrolują zamarznięte zbiorniki wodne i ostrzegają przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą wejście na lód. W tym celu wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt. Z góry teren obserwuje oko kamery drona. Na uzyskane dzięki niemu informacje na dole reaguje m.in. załoga poduszkowca.

Troska o bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Im więcej osób i instytucji będzie zaangażowanych w promowanie bezpiecznych postaw oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, tym większa będzie społeczna świadomość różnych zagrożeń. Wiedzą o tym giżyccy policjanci oraz ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy współpracę na rzecz bezpieczeństwa nad wodą podejmują nie tylko w sezonie letnim. Również zimą woda – również pod postacią lodu – jest żywiołem, który nie wybacza błędów.

Dlatego policjanci i ratownicy regularnie patrolują akweny sprawdzając również, czy nie przebywają tam dzieci bez nadzoru dorosłych lub czy młodzież nie podejmuje ryzykownych zabaw. Sprawdzają warunki w jakich wędkarze łowią ryby, przypominając, że lód nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku, a poruszanie się po nim bez odpowiedniej wiedzy oraz sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie. Jeziora w powiecie giżyckim zajmują bardzo duży obszar, dlatego do ich patrolowania wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt. Policyjny dron okiem kamery obejmuje znacznie większy obszar niż ludzkie oko, a informacje jakie w ten sposób zbierze, szybko trafiają do policjantów na ziemi. Dzięki temu od razu wiedzą, gdzie ich obecność jest potrzebna. Do szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się po lodzie może zostać wykorzystany m.in. poduszkowiec MOPR.

Podczas kontroli w minionym tygodniu (15-21.02.2021) patrole zastały na taflach jezior kilku amatorów wędkarstwa na lodzie. Zwrócili im uwagę na niebezpieczeństwo oraz udzielili rad, jak się zachować w przypadku załamania lodu. Ponadto mimo dużej grubości lodu, w niektórych miejscach zauważyli, że na lodzie były duże pęknięcia oraz samoistne przeręble. Mimo silnych mrozów wchodzenie na lód jest bardzo niebezpieczne. Nigdy nie wiemy, jaka jest jego grubość i czy jest w stanie utrzymać ciężar naszego ciała. Pokrywa lodu ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Grubość pokrywy zmienia się szybko wraz ze zmianą temperatury na zewnątrz. Nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy może zakończyć się tragicznie.

Przypominamy rodzicom, aby zwracali bacznie uwagę, gdzie przebywają i bawią się ich dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy, czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Mieszkańcy powiatu giżyckiego mogą zgłaszać policjantom przypadki przebywania, czy to dziecka, czy osoby dorosłej na terenie tzw. dzikich lodowisk, dzwoniąc pod nr tel. 47 735 22 00 lub alarmowy 112. Taka krótka informacja może się przyczynić do uniknięcia tragedii.

(KWP w Olsztynie / mw)