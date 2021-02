Skuteczny pościg policjantki za szarżującym motocyklistą Data publikacji 23.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci z grupy „Speed” zatrzymali kierującego motocyklem 28-latka, który wyprzedzał inne pojazdy pomimo linii podwójnej ciągłej, a następnie nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Młody mężczyzna próbował uciekać leśnymi ścieżkami, ale kierująca BMW policjantka nie dała mu żadnych szans. Popisy motocyklisty zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu.

Specjalne grupy Speed powstały całej Polsce i mająca zadanie ściganie piratów drogowych czy kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego i zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników dróg. Zielonogórscy policjanci z wydziału ruchu drogowego działający w grupie SPEED pełnią służbę na terenie całego województwa lubuskiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz prowadzonych od wielu już lat na danym terenie.

W poniedziałek /22 lutego / patrol ruchu drogowego w składzie sierżant Justyna Roszkowska i sierżant Radosław Czerny zatrzymał kierującego motocyklem, który nie dość, że popełnił wykroczenia drogowe, to jeszcze próbował uciec policjantom. Kierująca BMW policjantka nie dała uciekającemu żadnych szans i pomimo, że próbował uciec bagnistą leśną ścieżką, kontynuowała pościg, aż wspólnie z kolegą z patrolu i zatrzymała motocyklistę.

Okazało się, że kierującym jest 28-latek, bez uprawnień. Młody mężczyzna odpowie za wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej, kierowanie pojazdem nie posiadając uprawnień do danej kategorii, brak badań technicznych, jak również za zasłanianie tablicy rejestracyjnej, aby uniemożliwić policjantom odczytanie jej numeru i tym samym identyfikację kierującego. Jednak najpoważniejsze konsekwencje grożą mężczyźnie za popełnione przestępstwo – niezatrzymanie się do kontroli pomimo sygnałów dźwiękowych i świetlnych włączonych przez policjantów. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa została skierowana do sądu, a nagranie z kamery policyjnego radiowozu będzie dowodem obciążającym kierującego.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Film Skuteczny pościg policjantki za szarżującym motocyklistą Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Skuteczny pościg policjantki za szarżującym motocyklistą (format mp4 - rozmiar 22.96 MB)