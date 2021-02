Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy uratowano życie kobiety Data publikacji 23.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współdziałaniu policjantów z Polski i Słowacji uratowana została 78-letnia kobieta. Seniorka z Ostrowca Świętokrzyskiego próbowała targnąć się na swoje życie zażywając duże ilości leków. Sygnał przekazany słowackiej Policji za pośrednictwem punku kontaktowego w Barwinku błyskawicznie dotarł do miejscowych policjantów, którzy pojawili się w mieszkaniu niemal w ostatniej chwili. Starsza kobieta trafiła do szpitala.

Dziś, 23.02.br., po godz. 2:00, policjant pełniący służbę w punkcie kontaktowym w Barwinku, w ramach Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych, otrzymał informację od funkcjonariusza Policji słowackiej, o tym, że mieszkanka województwa świętokrzyskiego planuje targnąć się na swoje życie. Sygnał pochodził od obywatelki Słowacji, która powiadomiła miejscową Policję, że jej znajoma, w rozmowie telefonicznej wyraziła zamiar popełnienia samobójstwa. Najważniejszy był czas.

Policjant wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej w Rzeszowie błyskawicznie przekazał tę informację dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Skierowany na miejsce policyjny patrol próbował skontaktować się z kobietą mieszkającą pod wskazanym adresem.

Na miejscu mundurowi zastali zamknięte drzwi, kontakt ze znajdującą się w środku kobietą był bardzo utrudniony. Liczyła się każda sekunda, trzeba było wejść do środka. W tym czasie na miejscu pojawiła się sąsiadka 78-latki, która posiadała klucze do jej mieszkania. Po wejściu do środka okazało się, że seniorka leży na podłodze. Obok znajdowały się opróżnione opakowania po lekach. Kobiecie szybko udzielono niezbędnej pomocy. Została przewieziona do szpitala.

(KWP w Rzeszowie / mw)