Podziękowania dla sokólskiego policjanta Data publikacji 23.02.2021

Wójt Gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz pogratulował i podziękował za pomoc policjantowi, który jest dyżurnym w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. W lutym br., podczas intensywnych opadów śniegu, aspirant sztabowy Dariusz Wiszniewski, odśnieżał drogi dojazdowe do posesji leżących w rejonie Szudziałowa. Policjant robił to w czasie wolnym od służby wykorzystując swój prywatny sprzęt. Przedstawiciele między innymi służb medycznych i ratowniczych mieli dzięki temu ułatwiony dojazd do mieszkańców, głównie emerytów i rencistów.

Pisemne podziękowania Wójta Gminy Szudziałowo za bezinteresowną pomoc są wyrazem największego zaufania i docenienia postawy policjanta.

(KWP w Białymstoku / kp)