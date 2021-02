Publiczne propagowali faszyzm Data publikacji 23.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Koluszkowscy policjanci zatrzymali mężczyzn w wieku 17 i 20 lat pod zarzutem publicznego propagowania faszyzmu i zniszczenia mienia. Młodszy z nich odpowie również za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Zatrzymanym grozi kara do 5 lat więzienia.

14 lutego 2021 roku do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego wpłynęło zawiadomienie o zniszczeniu mienia i publicznym propagowaniu faszyzmu poprzez namalowanie na ścianach budynków należących do PKP oraz garażach i budynkach w Koluszkach symboli swastyki, neonazistowskich napisów i symboli oraz obraźliwych napisów. Pracując nad sprawą policjanci z Koluszek ustalili, że doszło również do spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu u jednego z mieszkańców Koluszek. Dzięki zebranym informacjom, mundurowi wytypowali dwóch młodych mężczyzn jako sprawców. 20-letni mieszkaniec Koluszek i 17-letni mieszkaniec gminy Koluszki zostali zatrzymani 22 lutego 2021 roku.

Obaj usłyszeli zarzuty publicznego propagowania faszyzmu i zniszczenia mienia, a młodszy z nich odpowie również za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźni w przeszłości mieli już konflikty z prawem. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)