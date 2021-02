Z pomocą przyszli dzielnicowi Data publikacji 24.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z białostockiej "czwórki" pomogli mężczyźnie, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Mundurowi przy wsparciu dwóch prywatnych firm, zorganizowali między innymi węgiel i czujnik czadu. Wczoraj funkcjonariusze odwiedzili mężczyznę i przekazali zebrane rzeczy. Radość w oczach Pana Marka to najlepsze podziękowanie.

Codzienna służba dzielnicowego, to aktywne uczestniczenie w życiu mieszkańców i rozpoznawanie konkretnych potrzeb społeczności swojego rejonu. Tym razem w pomoc najbardziej potrzebującym zaangażowali się dzielnicowi z Komisariatu Policji IV w Białymstoku sierżant sztabowy Robert Markowski oraz sierżant Krzysztof Jasieńczuk. Mundurowych poruszyła trudna sytuacja życiowa Pana Marka, który od kilku miesięcy nie ma pracy oraz skończyły mu się środki do życia. Dzielnicowi przy wsparciu dwóch prywatnych firm, zorganizowali między innymi węgiel, akumulator oraz czujnik czadu. Wczoraj funkcjonariusze odwiedzili potrzebującego mężczyznę i przekazali zebrane rzeczy. Jak powiedział sierżant sztabowy Robert Markowski -"radość w oczach Pana Marka, to najlepsze podziękowanie, a także pewność, że służenie społeczeństwu, to prawidłowy wybór zawodowej ścieżki".

(KWP w Białymstoku / kp)