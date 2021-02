Tymczasowe areszty dla 4 porywaczy Data publikacji 24.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zatrzymali 4 osoby zamieszane w sprawę porwania dla okupu 30-letniego mieszkańca Jaworzna. Najpierw mężczyzna został uprowadzony przez dwie osoby - 25-letnią kobietę i jej 28-letniego znajomego. Sprawcy zażądali od niego kwoty 25 tys. zł, a potem kolejnych 60 tys. zł. Następnie mężczyzna wymuszenie długu zlecił dwóm innym mężczyznom, w tym obywatelowi Rosji. Mężczyźni przygotowywali się już do kolejnego napadu, ale ich plany udaremnili kryminalni. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Grozi im do 15 lat więzienia.

Policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozwiązali sprawę uprowadzenia dla okupu mieszkańca Jaworzna. Do zdarzenia doszło 23-24 grudnia ubiegłego roku. 30-latek został podstępem zwabiony na parking samochodowy jednego z jaworznickich marketów, gdzie przyjechała znana mu osobiście 25-latka. Jak się okazało, kobieta nie pojawiła się na spotkaniu sama... Towarzyszył jej 28-letni znajomy, który grożąc 30-latkowi przedmiotem przypominającym broń, kazał mu wsiąść do swojego samochodu. Następnie sprawcy zażądali od niego 25 tysięcy złotych.

Po wymuszeniu przekazanie pieniędzy sprawcy uprowadzili 30-latka i pojechali z nim do Krakowa. Tam wybrał on z bankomatu 5 tysięcy złotych i również przekazał przestępcom. Ostatecznie duet powołując się na znajomości u Czeczenów oraz w towarzystwie jednego z nich zażądał kolejnej sumy pieniędzy w kwocie 60 tysięcy złotych. Dopiero następnego dnia rano porywacze wypuścili mężczyznę i pozostawili go w Krakowie. Dali mu również kilka dni czasu na zorganizowanie brakującej gotówki.

Jak ustalili śledczy, po tym zdarzeniu mieszkaniec Żor chcąc uregulować swoje zobowiązania "sprzedał" temat wymuszenia długu dwóm innym mężczyznom, w tym w/w obywatelowi Rosji. 30-latek i 26-latek przygotowywali się już do ponownego uprowadzenia mieszkańca Jaworzna, jednak ich plany udaremnili policjanci.

Najpierw śledczy zatrzymali 25-latkę i jej kompana z Żor w miejscowościach, w których zamieszkują. W zatrzymaniu mężczyzny wzięli udział policyjni kontrterroryści z Katowic. Następnie kryminalni wkroczyli do mieszkań w Rzeszowie i Krakowie, aby zatrzymać pozostałych dwóch mężczyzn. Jeden z nich próbował uciec przed policjantami, zeskakując z dachu kamienicy. Bezskutecznie, ponieważ stróże prawa byli przygotowani na taką ewentualność i udaremnili próbę ucieczki mężczyzny.

Cała czwórka została tymczasowo aresztowana przez sąd na 3 miesiące. Wszystkim grozi 15 lat więzienia. Śledczy odzyskali także część pieniędzy odebranych pokrzywdzonemu. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 46.82 MB)