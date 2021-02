KRADZIONYM AUTEM UCIEKAŁ POLICJI. PODRÓŻ ZAKOŃCZONA W RZECE Data publikacji 24.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przebitymi barierami energochłonnymi i lądowaniem w rzece zakończyła się szarża 30-letniego kierowcy w lubuskiem. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a auto, którym się poruszał zostało skradzione za naszą zachodnią granicą. Desperat salwował się jeszcze ucieczką pieszą ale wobec działań policjantów był bezradny. Z pewnością odpowie za niezatrzymanie się do kontroli. Kiedy jednak się okażę, że to on jest odpowiedzialny za kradzież, to i tu musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Był wtorek, 23 lutego, kiedy po godzinie 20.00 policjanci ruchu drogowego z Sulęcina zdecydowali się zatrzymać do kontroli drogowej kierującego samochodem mazda CX 5 na niemieckich numerach rejestracyjnych. Szybko jednak przekonali się, że nie będzie to rutynowa kontrola po tym, jak kierowca przyśpieszył i zaczął uciekać. Nie zamierzał zatrzymać się także po tym, jak policjanci użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Sam pościg nie trwał jednak długo bowiem kierujący zdecydował się wjechać w Świerkocinie na wyłączony obecnie z ruchu - z uwagi na prace remontowe - most nad Wartą. Nie opanowując auta i przebijając bariery zakończył swoją szarżę w rzece. Auto utonęło, ale mężczyzna na szczęście zdołał się z niego wydostać. Jego wola związana z przedłużeniem wolności była na tyle silna, że zdecydował się jeszcze na ucieczkę pieszo ale wobec działań policjantów był bezradny. Został zatrzymany. Po przeprowadzeniu przez policjantów badań okazało się, że mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod działaniem narkotyków. Ale przyczyna ucieczki mimo to była po chwili już znana. To stało się za sprawą informacji, która pochodziła z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Auto bowiem zostało wcześniej skradzione za naszą zachodnią granicą. 30-letni mieszkaniec województwa pomorskiego został zatrzymany. Wkrótce zostaną przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe. Z pewnością odpowie za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli za co już grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Po przeprowadzeniu z jego udziałem czynności procesowych dowiemy się więcej o okolicznościach tego zdarzenia i potencjalnym uzupełnienia zarzutów.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

