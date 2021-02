Niebezpieczne wyprzedzanie w tylnej kamerze radiowozu Data publikacji 24.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamera radiowozu policjantów z podlaskiej grupy Speed nagrała niebezpieczny manewr kierowcy volvo. Okazał się nim 44 letni obywatel Białorusi. Mężczyzna za wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia został ukarany wysokim mandatem.

W drugą niedzielę lutego, w rejonie miejscowości Ostrówek, kamera nieoznakowanego radiowozu policjantów z grupy Speed nagrała niedozwolony manewr kierowcy volvo. Do zdarzenia doszło na niebezpiecznym odcinku krajowej "ósemki" pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Kierowca volvo jadąc w kierunku Białegostoku wyprzedził tira nie stosując się do znaku P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" i kontynuował swój manewr dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. Chwilę później został zatrzymany do kontroli przez patrolujących drogę policjantów z podlaskiej grupy Speed, którzy niebezpieczny manewr 44 letniego obywatela Białorusi nagrali tylną kamerą radiowozu. Za swoje niebezpieczne zachowanie kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

Droga krajowa numer 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem jest szczególnie patrolowana przez policjantów z drogówki, w tym mundurowych z grupy Speed. Częste patrole wynikają z tragicznych zdarzeń drogowych, które wydarzyły się w ubiegłych latach.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, szczególnie na drodze pomiędzy Białymstokiem a Augustowem.

