Zabłądzili w lesie, pomogli im policjanci Data publikacji 24.02.2021 Zaledwie godzinę trwały wieczorne poszukiwania 25 i 33-latka, którzy zgubili się w lesie w gminie Grajewo. Mężczyźni razem spożywali alkohol, a gdy próbowali wrócić do mieszkania, stracili orientację w lesie. Dzięki szybkiej akcji policjantów z grajewskiej „patrolówki" oraz Posterunku Policji w Szczuczynie mężczyznom nic się nie stało.

Wczoraj, 23.02.br., tuż po 19:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Grajewie otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który zgubił się w lesie. Z relacji 33-latka wynikało, że wspólnie z kolegą znajdują się w lesie, prawdopodobnie niedaleko Kurejewki. Mężczyzna nie potrafił jednak podać dokładnego położenia. Z uwagi na późną porę i niską temperaturę grajewscy policjanci natychmiast przystąpili do akcji poszukiwawczej. Już pół godziny od zgłoszenia policjanci zauważyli mężczyznę idącego poboczem wzdłuż lasu. Okazało się, że to jeden z zaginionych. Nietrzeźwy 33-latek nie potrafił powiedzieć, gdzie znajduje się jego kolega. Twierdził, że w lesie. Dodał tylko, że jego znajomy jest tak pijany, że nie może iść o własnych siłach. Policjanci ustalili, że 33 i 25-latek godzinę wcześniej spożywali wspólnie alkohol. Po libacji próbowali wrócić do mieszkania. Wówczas stracili orientację i zabłądzili. Policjanci wiedzieli, że w tej sytuacji liczy się każda minuta. Już po kilku minutach odnaleźli leżącego w zaroślach zmarzniętego 25-latka. Mężczyzna był przytomny, jednak kontakt z nim był utrudniony. Policjanci udzieli mu pierwszej pomocy i zabrali do radiowozu aby się ogrzał, do czasu przyjazdu pogotowia. Okazało się, że nietrzeźwym mężczyznom nic poważnego się nie stało, dlatego noc spędzili w komendzie Policji.

Przypominamy! Alkohol tylko pozornie rozgrzewa, jest jednym z najgorszych doradców, bo może uśpić czujność i doprowadzić do śmierci z wychłodzenia. Apelujemy o rozsądek!

(KWP w Białymstoku / mw)