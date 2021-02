Podejrzani o kradzieże pojazdów w rękach kryminalnych Data publikacji 24.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 27 lat podejrzanych o kradzieże pojazdów oraz przyczep samochodowych na terenie miasta. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zatrzymanym zarzutów popełnienia czterech przestępstw. Dodatkowo, jeden z nich odpowie za prowadzenie pojazdu wbrew czynnemu zakazowi sądowemu.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi monitorując środowisko przestępcze wpadli na trop dwóch mężczyzn trudniących się kradzieżami pojazdów na terenie miasta. Bazując na dobrym rozpoznaniu porównali sposób działania sprawców. Przeanalizowali materiały procesowe 4 przestępstw popełnionych w styczniu 2021 roku. W pierwszej sprawie nieznani sprawcy po przecięciu kłódki dostali się na teren prywatnej posesji na Górnej, skąd skradli dwie przyczepki samochodowe o wartości około 22.000 złotych. Okazało się, że jedna ze skradzionych przyczep posłużyła sprawcom do popełnienia kolejnego przestępstwa polegającego na kradzieży motocykla sprzed jednego z zieleńców miejskich. Kolejna sprawa dotyczyła kradzieży samochodu marki BMW, który sprawcy skradli jednemu ze swoich znajomych. Powiązanie okoliczności i czasu poszczególnych kradzieży utwierdziło stróżów prawa, że stoją za nimi te same osoby, notowane wcześniej za podobne przestępstwa. 22 lutego 2021 roku policjanci dysponując informacjami dotyczącymi aktualnego miejsca pobytu wytypowanych sprawców, postanowili ich zatrzymać. W jednej z podłódzkich miejscowości kryminalni obserwowali wytypowaną posesję. Widząc wyjeżdżający z niej samochód podjęli kontrolę, podczas której zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 27 lat. W trakcie przeszukania ich samochodu policjanci odnaleźli rękawice ochronne, nożyce do cięcia metalu oraz inne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstw. Policjanci odzyskali także skradzione BMW, które sprawcy porzucili po uszkodzeniu koła. Auto wróciło już do właściciela.

Ostatecznie obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży dwóch samochodów oraz dwóch przyczep, za co grozić im może kara do 5 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn usłyszał także zarzut prowadzenia pojazdu wbrew czynnemu zakazowi sądowemu, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)