Sądeccy policjanci odzyskali skradzione w Niemczech instrumenty muzyczne Data publikacji 24.02.2021

W ramach kanału komunikacyjnego SIENA służącym do wzajemnej komunikacji między biurami Europolu, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji otrzymało informację o prowadzonym przez saksońską policję śledztwie dotyczącym kradzieży z firmy muzycznej kilkudziesięciu instrumentów muzycznych w 2019 roku. Strona niemiecka podała, że kilka z tych skradzionych saksofonów oferowanych jest aktualnie do sprzedaży internetowej przez osobę z powiatu nowosądeckiego. Informacja trafiła do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

18 lutego br. funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu nowosądeckiej komendy przeszukali dom zajmowany przez jednego z mieszkańców powiatu. Policjanci zabezpieczyli 5 saksofonów marki Keilwerth, z których cztery pochodziły z przedmiotowych kradzieży a jeden był niewiadomego pochodzenia i ustalane będzie czy także pochodzi z kradzieży.

Sądeczanin podał, iż zakupił instrumenty na jednym z zagranicznych serwisów ogłoszeniowych. Cenne instrumenty wrócą do właściciela. Tymczasem sądeccy policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie nieumyślnego paserstwa. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Przypominamy, aby przy zakupie towaru po okazyjnej cenie i bez udokumentowanego pochodzenia zachować ostrożność i rozwagę. Bardzo często takie przedmioty pochodzą z przestępstwa kradzieży. Osoba, która kupiła taką rzecz naraża się na odpowiedzialność karną za paserstwo.

(KWP w Krakowie / kp)