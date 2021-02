Miał przy sobie pieniądze i złote monety, które przekazała mu seniorka, oszust został zatrzymany Data publikacji 25.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Radomscy i iłżeccy policjanci współpracując z kryminalnymi z KWP zs. w Radomiu oraz KWP w Katowicach zatrzymali 29-latka podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. 86-latka przekazała fałszywemu kurierowi swoje oszczędności i złote monety wierząc, że pomaga wnuczce, która spowodowała wypadek. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W poniedziałek, 22.02.2021 r., jedna z mieszkanek gminy Iłża odebrała telefon od oszustki podającej się za policjantkę z informacją, że jej wnuczka spowodowała śmiertelny wypadek drogowy. Kobieta dodała, że sprawczyni wypadku potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności za to zdarzenie. Oszustka poleciła seniorce, aby przygotowała wszystkie oszczędności, które posiada w domu. Następnie zapakowała je w karton i czekała na przyjazd kuriera. 86-latka postępowała zgodnie z poleceniami usłyszanymi w słuchawce i przekazała fałszywemu kurierowi kilkanaście tysięcy złotych i kilkanaście złotych monet.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Poliji w Radomiu oraz Komisariatu Policji w Iłży współpracując z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach szybko zatrzymali 29-letniego kuriera-oszusta, gdy próbował odjechać z posesji seniorki.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a następnie doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór.

Apelujemy o czujność i rozsądek przy podejmowaniu decyzji w związku z oszczędnościami.

(KWP w Radomiu / mw)