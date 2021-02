Sprawcy pobicia w rękach policjantów Data publikacji 25.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Łasku zatrzymali agresywne trio, które pobiło pasażera w jednym z miejskich autobusów. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszało zarzuty, a za swoje postępowanie odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 21 lutego 2021 roku przed godz. 21.00 w jednym z autobusów komunikacji miejskiej. Pokrzywdzony zwrócił uwagę kobiecie siedzącej za nim w autobusie, która trzymała nogi na siedzeniu. Reakcją na to była natychmiastowa agresja ze strony kobiety i dwóch towarzyszących jej mężczyzn, skierowana wobec 40-letniego pokrzywdzonego. Napastnicy bili mężczyznę po głowie i szarpali. Żona pokrzywdzonego, widząc to zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy. Wtedy autobus się zatrzymał a napastnicy szarpiąc mężczyznę za ubranie wypchnęli go z pojazdu a następnie kopali leżącego i uderzali pięściami po głowie. Po chwili uciekli. 40-letni pokrzywdzony wraz z żoną o własnych siłach dotarł do komendy w Łasku i tam otrzymał pomoc oraz złożył zawiadomienie.

23 lutego 2021 r. cała trójka podejrzewanych o pobicie trafiła do policyjnego aresztu. Dwaj mężczyźni w wieku 21 i 36 lat oraz 23-letnia kobieta usłyszeli zarzuty pobicia oraz kierowania gróźb karalnych. Teraz za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)