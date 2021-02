Czym jest pomoc drugiemu człowiekowi, my policjanci wiemy z codziennej służby. Możemy ofiarować ją również oddając osocze Data publikacji 25.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie i w ten sposób mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Terapia osoczem może uratować życie pacjentom chorym na koronawirusa.

W czwartek (25.02.2021 r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zorganizowany został punkt poboru próbek krwi do badań i kwalifikacji do oddania osocza. Próbki krwi do badań określających zawartość w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa pobierał zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. W dzisiejszej akcji wzięło udział blisko 30 policjantów „ozdrowieńców” z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy wygrali trudną walkę z koronawirusem.

We wtorek (2.03.2021 r.) od godziny 8.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przy ul. Malborskiej 2 wszyscy ci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację będą mogli oddać osocze. Warunki, jakie należy spełniać, żeby oddać osocze, znajdą Państwo na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ►

(KWP w Olsztynie / kp)