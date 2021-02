Policjanci i strażacy przyszli z pomocą Data publikacji 25.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z pierwszego komisariatu w Zabrzu i strażacy pomogli schorowanej kobiecie, która zasłabła w swoim mieszkaniu. 56-latka źle się poczuła i nie miała siły wstać z łóżka, ani też wezwać pomocy. Dzięki zaalarmowaniu służb pomoc nadeszła na czas.

Do wspólnej interwencji policjantów z ogniwa patrolowego pierwszego komisariatu w Zabrzu i strażaków doszło w środę wieczorem w jednym z mieszkań przy ulicy Konfederatów Barskich. Na telefon alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że martwi się o swoją sąsiadkę, której nie wiedziała od pewnego czasu i która nie odbiera telefonów. Na miejsce skierowano mundurowych z komisariatu pierwszego, którzy kilka razy pukał do mieszkania kobiety, starając się sprawdzić, czy jest w środku. W pewnym momencie z wnętrza mieszkania usłyszeli ciche odgłosy. Wtedy na miejsce wezwano załogę PSP Zabrze. Strażacy i policjanci przez okno dostali się do mieszkania, gdzie w łóżku zastali leżącą 56-latkę. Kobieta miała problem z komunikowaniem się i była wyczerpana na, tyle że nie potrafiła wstać z łóżka. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Decyzją lekarza kobieta została hospitalizowana. Dzięki zaalarmowaniu służb pomoc, nadeszła na czas.

(KWP w Katowicach / kp)