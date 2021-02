Nowy Posterunek Policji w Wielbarku Data publikacji 25.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończony został kolejny etap w trwającym od 2016 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji procesie odtwarzania posterunków policji. W Wielbarku w powiecie szczycieńskim do użytku oddany został nowy budynek posterunku policji. Od teraz, dzięki nowej jednostce organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, mieszkańcy będą mogli liczyć na bardziej bezpośredni i szybszy kontakt z policjantami, którzy będą dbać o ich bezpieczeństwo.

Wielbark jest trzecim co do wielkości po Szczytnie i Pasymiu miastem w powiecie szczycieńskim. Rejon Miasta i Gminy Wielbark jest dość rozległy, a jego powierzchnia wynosi 348 km². Zamieszkuje go około 6500 tys. mieszkańców. Przez gminę przebiega droga krajowa DK 57 oraz drogi wojewódzkie DW 604 i DW 508, przez co zauważalne jest znaczne natężenie ruchu pojazdów. Ponadto jest to jeden z głównych szlaków komunikacyjnych na trasie Warszawa – Mazury. Z kolei rejon Gminy Jedwabno w północno – wschodniej części powiatu szczycieńskiego zamieszkuje ponad 3700 tys. mieszkańców. Znajduje się tutaj 6 ośrodków wypoczynkowych, liczne pensjonaty i gospodarstwa oferujące pokoje. Na polach biwakowych w Nartach, Warchałach, Dłużku, Brajnikach i Rekownicy może przebywać około 1000 osób. Część turystów wybudowała tutaj własne domy, których jest ponad 800.

Obie te miejscowości są oddalone od Szczytna o około 20 km, co ma znaczący wpływ na wydłużenie czasu reakcji służb ratunkowych na zdarzenie. Ograniczenie liczby połączeń środków transportu publicznego również niekorzystnie wpływa na możliwość kontaktu Policji ze społeczeństwem. Utworzenie Posterunku Policji w Wielbarku niewspółmiernie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gmin oraz w znacznym stopniu ułatwi bezpośredni kontakt społeczeństwa z Policją.

Odtworzony posterunek będzie obejmował zasięgiem działania obie gminy zamieszkane przez ponad 10 000 mieszkańców. Na ich terenie wyodrębnionych jest 37 sołectw, usytuowanych jest 55 placówek handlowych, 14 lokali gastronomicznych, 33 urzędy i placówki użyteczności publicznej oraz 6 szkół.

Od 2009 roku, po tym jak zlikwidowany został poprzedni posterunek policji w tym miejscy, do tej pory zarówno na terenie gminy Wielbark jak i gminy Jedwabno funkcjonują punkty przyjęć interesantów, w których dzielnicowy w czasie pełnienia służby przyjmuje interesantów. Usytuowane są one w Urzędzie Miasta i Gminy Wielbark oraz w budynku gminnym na terenie m. Jedwabno. Ponadto dzielnicowi posiadają skrzynki poczty elektronicznej oraz telefony stacjonarne i służbowe telefony komórkowe. Numery telefonów komórkowych umieszczone są na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie i aplikacji „Moja Komenda”. Taki stan rzeczy ułatwia mieszkańcom kontakt z dzielnicowymi i umawianie ewentualnych spotkań w celu rozwiązania nurtujących ich problemów. Jednak brak stałego Posterunku Policji w Wielbarku w utrudniał mieszkańcom gmin bezpośredni kontakt z Policją. Stąd decyzja o budowie siedziby dla policjantów.

Burmistrz Miasta i Gminy Wielbark przekazał działkę o powierzchni 1043 m kw. usytuowaną w centrum Wielbarka przy ul. Księdza Jana Szadowskiego, znajdującą się w bezpośrednim pobliżu drogi krajowej nr DK 57. Działka została przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i w maju 2020 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wielbarku, Koszt inwestycji wyniósł około 2 300 000 zł.

Służbę w Posterunku Policji w Wielbarku pełnić na stałe będzie 7 policjantów: Kierownik Posterunku Policji, dwóch w Zespole ds. Kryminalnych, dwóch dzielnicowych i dwóch wchodzących w skład Zespołu ds. Prewencji.

W czwartek (25.02.2021) w nowej siedzibie Posterunku Policji w Wielbarku spotkali się: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurski, nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Jerzy Krzysztof Szczepanek Wicestarosta Powiatu Szczycieńskiego oraz Grzegorz Zapadka Burmistrz Wielbarka, a także gospodarz nowego obiektu insp. Radosław Drach Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, któremu szef policjantów z Warmii i Mazur przekazał klucze do posterunku, dzięki czemu od początku marca policjanci będą pełnić tam służbę. Policjanci będą mieli do dyspozycji również nowy radiowóz, którego zakup został współfinansowany ze środków Gminy Wielbark oraz budżetu Policji.

Front Posterunku Policji w Wielbarku

Budynek Posterunku Policji w Wielbarku

Budynek Posterunku Policji w Wielbarku

Pomieszczenie biurowe wewnątrz posterunku

Pomieszczenie biurowe wewnątrz posterunku

Pomieszczenie socjalne Posterunku Policji w Wielbarku

Nowy radiowóz obok Posterunku Policji w Wielbarku

insp. Radosław Drach oraz jego dotychczasowy zastępca mł. insp. Arkadiusz Napiórkowski

Nadinsp. Tomasz Klimek przekazuje klucze do posterunku insp. Radosławowi Drachowi

Kierownikiem Posterunku Policji w Wielbarku został asp. sztab. Piotr Gogola. To policjant, który swoją przygodę ze służbą rozpoczął w 2005r. Zna lokalną społeczność zarówno Jedwabna, jak i Wielbarka, ponieważ przez lata pełnił służbę na tych terenach. Pracował również w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na wielu płaszczyznach, co gwarantuje właściwy poziom realizacji zadań na stanowisku kierowania posterunkiem.

Posterunek Policji w Wielbarku to 9 posterunek odtworzony na Warmii i Mazurach od 2016 roku. Rozpoczęta została również budowa nowego posterunku policji w Stawigudzie oraz proces inwestycyjny związany z budową posterunku w Młynarach.

Spotkanie w Wielbarku było też okazją do pożegnania z policjantem zasłużonym dla lokalnej społeczności, a kończącym swoją przygodę z mundurem. Mł. insp. Arkadiusz Napiórkowski z policją powiatu szczycieńskiego jest związany od początku swojej kariery. Swoją przygodę ze służbą rozpoczął 20 sierpnia 1999r., jako aplikant Plutonu Patrolowo – Interwencyjnego, Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Następnie służył w Zespole ds. Prewencji Posterunku Policji w Rozogach, a w grudniu 2004r. rozpoczął pracę na stanowisku pomocnika dyżurnego Zespołu Dyżurnych Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego,by dwa lata później awansować na stanowisko dyżurnego. W 2009 roku objął stanowisko kierownika Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, by w 2014r. zostać Naczelnikiem tego wydziału. Od grudnia 2017r. do końca służby pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie. W szczycieńskiej jednostce, przepracował 21 lat, 6 miesięcy i 8 dni, by przejść na zasłużoną emeryturę.

(tm)