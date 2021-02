Uderzenie w dolnośląski narkobiznes - 2 „laboratoria” metamfetaminy zlikwidowane Data publikacji 26.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 osoby zatrzymane, w tym 2 „chemików”, zlikwidowane 2 „laboratoria” narkotyków syntetycznych, przejęte narkotyki, substancje i urządzenia służące do ich produkcji, to efekt ostatnich działań CBŚP. Sprawy nadzorują dolnośląska Prokuratura Krajowa oraz Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wszystko wskazuje na to, że narkotyki produkowane w tych „wytwórniach” mogły trafiać głównie na Dolny Śląsk, ale także do Czech i Niemiec.

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji w ostatnim czasie na terenie województwa dolnośląskiego zlikwidowali dwa „laboratoria” produkujące narkotyki syntetyczne, głównie metamfetaminę, a także zatrzymali osoby podejrzane, w tym tzw. „chemików”. Akcje przeprowadzono na terenie powiatów zgorzeleckiego oraz lwóweckiego, a sprawy nadzorują odpowiednio Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim.

W ramach działań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBŚP, przy wsparciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, w powiecie zgorzeleckim przeszukano dwie nieruchomości, w których mogła odbywać się produkcja narkotyków. W jednym z obiektów policjanci odkryli, a następnie zabezpieczyli linię produkcyjną narkotyków syntetycznych. Zatrzymali 2 osoby, w wieku 44 i 42 lat, a także przejęli urządzenia i prekursory niezbędne do produkcji metamfetaminy. Z ustaleń śledczych wynika, że jedna z osób zatrzymanych to tzw. „chemik”, który odpowiadał za cały proces produkcyjny. W wyniku przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. palniki gazowe i elektryczne, naczynia laboratoryjne i żaroodporne, jak również ponad 35 litrów różnych środków chemicznych, mogących służyć do wytwarzania narkotyków. Ponadto przejęli kanistry z substancjami poprodukcyjnymi oraz gotową metamfetaminę, a także pseudoefedrynę, z której można by uzyskać kolejną porcję tego narkotyku. Funkcjonariusze zabezpieczyli nawet odręcznie napisane instrukcje wytwarzania metamfetaminy, jak również pieniądze na poczet ewentualnych grzywien.

Ze wstępnych szacunków śledczych wynika, że wartość przejętych narkotyków, substancji chemicznych oraz zabezpieczonych urządzeń to kilkadziesiąt tysięcy złotych, a samo „laboratorium” mogło działać w okresie od grudnia 2020 do stycznia 2021 roku. Wyprodukowane narkotyki mogły trafiać na dolnośląski czarny rynek, jak również do Czech i Niemiec. Podejrzany mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Kolejną akcję przeprowadzono w powiecie lwóweckim, gdzie policjanci CBŚP w jednym z budynków mieszkalnych odkryli kolejne „laboratorium” metamfetaminy. Funkcjonariusze zatrzymali 2 osoby, w wieku 25 i 33 lata, w tym także kolejnego „chemika”. Przejęli również urządzenia służące do produkcji narkotyków, w tym palniki elektryczne i urządzenia żaroodporne, a także 32 litry chemikaliów mogących służyć do produkcji narkotyków syntetycznych oraz gotową metamfetaminę oraz MDMA.

Z ustaleń śledczych wynika, że „wytwórnia” metamfetaminy działała od września 2020 roku do lutego 2021 roku, a produkowany tam narkotyk mógł potem trafiać na teren województwa dolnośląskiego. W Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na okres 3 miesięcy.

Obecnie śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tych spraw, czyli ile narkotyków mogło zostać wyprodukowane, a następnie wprowadzone na rynek oraz inne osoby mogące mieć związek z procederem. Za produkcję znacznych ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

