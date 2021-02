Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę

Jechał zygzakiem, a jadące z przeciwnego kierunku pojazdy musiały szybko zjeżdżać z drogi, by uniknąć zderzenia. To było śmiertelne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. Drogą przejeżdżał też policjant będący po służbie. Natychmiast zareagował i zatrzymał niebezpiecznego kierowcę. Jak się okazało, za kierownicą peugeota siedział kompletnie pijany 48-latek z powiatu płockiego. Dzięki skutecznej reakcji policjanta nie doszło do tragedii.