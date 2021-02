Posiadał i rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem dzieci Data publikacji 26.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 24-latka z Lublina. Mężczyzna posiadał i przechowywał na koncie internetowego komunikatora oraz innych elektronicznych nośnikach danych, a także rozpowszechniał przez Internet treści pornograficzne z udziałem małoletnich. 24-latek został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na podstawie własnych ustaleń zatrzymali 24-latka z Lublina.

Do realizacji doszło w środę, 24.02.br. Kryminalni ustalili, że mieszkaniec Lublina od 2017 roku posiadał i przechowywał na koncie internetowego komunikatora oraz na innych elektronicznych nośnikach danych, a także rozpowszechniał przez Internet treści pornograficzne z udziałem małoletnich. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli komputer i elektroniczne nośniki pamięci z filmami.

Właściciel nielegalnych zbiorów trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec 24-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej lat 15 oraz ich rozpowszechnianie, mężczyźnie może grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / mw)