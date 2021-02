Policjantka po służbie zatrzymała pijanego kierowcę - niewiele brakowało, aby potrącił na przejściu pieszych Data publikacji 26.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja policjantki z Posterunku Policji w Łysych będącej „na wolnym” być może zapobiegła tragedii na drodze. Kiedy mundurowa zauważyła jak kierujący toyotą nie potrafił utrzymać się na swoim pasie ruchu i nie zauważył pieszych na przejściu, natychmiast wybiegła ze swojego auta i unieruchomiła jego pojazd wyjmując kluczyki ze stacyjki. Piesi, aby uniknąć potrącenia, zmuszeni byli odskoczyć. Badanie wykazało w organizmie nieodpowiedzialnego mężczyzny ponad 1,2 promila alkoholu.

Policjantem jest się zawsze. To nie praca, a służba. Każdy, kto decyduje się na wstąpienie w szeregi. Tym razem potwierdziła to policjantką, która na co dzień służbę pełni w posterunku policji w Łysych.

Wczoraj (25.02.2021 r.) około godziny 21.00 policjantka, wracając prywatnym samochodem z zakupów zauważyła na al. Jana Pawła II kierującego toyotą, którego styl jazdy wskazywał na to, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu.

Ponadto podczas dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych kierujący nie zauważył na nim pieszych, w ostatniej chwili zatrzymał się kilka centymetrów przed nimi. Do potrącenia nie doszło tylko dzięki dobremu refleksowi kobiet znajdujących się na przejściu, które w porę odskoczyły.

Widząc całą sytuację policjantka natychmiast podbiegła do toyoty i uniemożliwiła siedzącemu za kierownicą mężczyźnie dalszą jazdę wyjmując kluczyki ze stacyjki. Następnie wezwała patrol Policji, który wykonał dalsze czynności.

Bezmyślnym kierowcą okazał się 50-letni mieszkaniec Ostrołęki. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,2 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a jego pojazd został odholowany na policyjny parking.

Mężczyzna niebawem odpowie za swoje postępowanie przed sądem. Przypominamy, że jazda pod wpływem alkoholu to jedna z najgorszych decyzji, jaką możemy podjąć w naszym życiu. Nie zapominajmy, że może być ona przyczyną ludzkich tragedii.

Zachowanie policjantki to kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa policjantów nawet niebędących w tym dniu na służbie przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu pijanego kierującego, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze.

(KWP zs. w Radomiu / kp)