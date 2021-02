Policjanci zatrzymali oszusta, który przywłaszczył sobie przesyłki kurierskie Data publikacji 26.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu na podstawie czynności operacyjnych ustalili i zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o liczne przestępstwa. 21-latek ma na koncie przywłaszczenia mienia w postaci paczek kurierskich. Straty pokrzywdzonych firm, to kwota co najmniej 70 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymanemu może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Referatu Kryminalnego z Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu w wyniku podjętych działań operacyjnych zatrzymali 21-latka podejrzanego o liczne przestępstwa.

Jak wynika z ustaleń policjantów, młody mężczyzna w okresie od 15 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku, przywłaszczył sobie paczki kurierskie adresowane do dużych firm zajmujących się sprzedażą detaliczną. Łączna wartość strat pokrzywdzonych podmiotów, to kwota nie mniejsza niż 70 tys. złotych.

Podejrzanemu udowodniono i przedstawiono 9 zarzutów tj. przywłaszczeń oraz szereg oszustw na szkodę innych podmiotów. Sprawa ma charakter rozwojowy. W wyniku podjętych czynności odzyskano część z utraconego mienia.

Zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)