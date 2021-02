Dwie akcje poszukiwawcze zakończone sukcesem Data publikacji 26.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznym działaniom poszukiwawczym prowadzonym przez zielonogórskich policjantów odnaleziono 10-latka, który uciekł z domu po kłótni z rodzicami oraz 35-letniego mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie.

Zielonogórscy policjanci przez kilka godzin szukali 10-latka, który jak wynikało z relacji zgłaszających rodziców, uciekł z domu po kłótni z nimi. Zarówno policjanci kryminalni jak i mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania chłopca, ustalając rejon gdzie może przebywać. Do działań zaangażowanych zostało kilkudziesięciu policjantów, a ponadto wykorzystano także środki techniczne, które są bardzo pomocne, a czasami wręcz niezbędne przy poszukiwaniu osób. W czasie poszukiwań dziecka, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze odebrał kolejny telefon, który spowodował, że do dalszych działań trzeba było zmobilizować dodatkowych policjantów, będących już po służbie. Zarządzono alarm dla funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i komisariatu I.

Jednocześnie z intensywnymi poszukiwaniami 10-latka zarządzono kolejne po tym, jak około godziny 16:00, na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna ze Świebodzina, który poinformował, że niepokoi się o przebywającego aktualnie w Zielonej Górze kolegę, który może próbować odebrać sobie życie. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, jego 35-letni kolega zadzwonił i powiedział, że chce ze sobą skończyć, a następnie się rozłączył. W tym przypadku policjanci bardzo szybko ustalili rejon poszukiwań, podzielili go na sektory i rozpoczęli działania. Do poszukiwań zaangażowani byli policjanci wszystkich pionów, był także przewodnik z psem służbowym, a także wykorzystano dostępne środki techniczne. Po pewnym czasie kryminalni skontaktowali się nawet z poszukiwanym, ale ten nie chciał współpracować. Na dowód tego, że nie żartuje, przesłał policjantom zdjęcie zabranego ze sobą sznura. To upewniło funkcjonariuszy, że mają niewiele czasu.

Dzięki sprawnej koordynacji działań i ogromnemu zaangażowaniu policjantów, po kilku godzinach od zgłoszeń obaj poszukiwani zostali odnalezieni. 10-latka policjanci namierzyli ok. godziny 19:00 w rejonie ulicy Foluszowej, gdzie błąkał się bez celu, natomiast 35-latka odnaleźli w lesie na terenie Zielonej Góry. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy - miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie Trafił do izby wytrzeźwień.

(KWP w Gorzowie/ mw)