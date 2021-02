Skradziona tożsamość. Jak tego uniknąć? Data publikacji 26.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ktoś wykorzystał twoje dane do zawarcia umowy telekomunikacyjnej? A może nie będąc nigdy kierowcą, zostałeś posądzony o spowodowanie zdarzenia, bądź otrzymałeś wezwanie do zapłaty od firmy ubezpieczeniowej za pojazd, którego nigdy nie byłeś właścicielem? Mając taką sytuację, istnieje dużo prawdopodobieństwo, iż doszło do kradzieży twoich danych osobowych. Pomysłowość złodziei tożsamości nie maleje. Podszywając się pod inną osobę mogą nie tylko zabawić się na jej koszt, ale także wziąć kredyt, a przede wszystkim znacznie namieszać w życiu i wpędzić w niemałe kłopoty.

Kradzież tożsamości to problem, który dosięga coraz więcej osób. Niestety niewielu z nich pamięta o tym, że niejednokrotnie sami ułatwiamy sprawcy przejęcie naszych danych osobowych. Problem uzmysławiamy sobie dopiero wtedy, gdy otrzymujemy nieznaną nam fakturę, pismo z koniecznością uregulowania raty, wysoki rachunek np. za telefon, którego nie posiadamy, czy też dowiadujemy się, że jesteśmy zadłużeni i musimy spłacić kredyt. Wówczas robimy wszystko żeby wyjaśnić sprawę, próbując jednocześnie przypomnieć sobie czy bądź ewentualnie gdzie, komu, w jakich okolicznościach i w jakim zakresie udostępniliśmy swoje dane. Jeśli zgubiliśmy dokument, to czy od razu zastrzegliśmy go w banku, czy zgłosiliśmy jego utratę w odpowiednim urzędzie. Warto zauważyć, że pomysłowość złodziei tożsamości nie maleje. Podszywając się pod inną osobę mogą zabawić się na jej koszt, wynająć pokój w bardzo drogim hotelu, założyć fałszywą firmę, czy też wziąć kredyt. Jednym ze sposobów działania sprawców jest również zawarcie umowy z operatorem sieci telekomunikacyjnej, czy też dość częste w ostatnim czasie zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu wraz z podrobieniem podpisu, czego konsekwencją jest podpisanie umowy z ubezpieczycielem, posądzenie o spowodowanie kolizji bądź kradzież paliwa.

Nasze dane mogą być wykorzystane na wiele sposobów, dlatego musimy zrobić wszystko żeby chronić je jak najlepiej. Przeciwdziałając takim sytuacjom policjanci krośnieńskiej komendy przypominają:

nie udostępniaj danych osobowych niepowołanym osobom;

staraj się niszczyć wszystkie dokumenty, na których znajdują się Twoje dane – wyrzucając je do kosza, udostępniasz je innym osobom;

nie zgadzaj się na spisywanie danych z dowodu przez niepowołane osoby;

nie zostawiaj swoich dokumentów w tzw. depozycie – np. wypożyczając sprzęt sportowy;

w przypadku zagubienia dokumentu tożsamości lub jego kradzieży jak najszybciej zastrzeż go w najbliższym banku lub poprzez wcześniej założone konto w BIK;

sprzedając pojazd, zachowaj czytelnie wypełnioną i podpisaną umowę kupna-sprzedaży, dopełnij wszelkich formalności związanych z wyrejestrowaniem go w wydziale komunikacji, a także poinformuj firmę ubezpieczeniową o zmianie właściciela. To pomoże ci uniknąć ewentualnych kłopotów, np. przy otrzymaniu mandatu za przekroczenie prędkości zarejestrowanej przez fotoradar, czy też pisma od ubezpieczyciela z koniecznością uiszczenia opłaty;

trzymaj portfel wraz z dokumentami blisko siebie, w miejscu do którego trudno dotrzeć. Nigdy w tylnej kieszeni spodni;

korzystając z internetu stosuj aktualne oprogramowanie antywirusowe;

nie przesyłaj zdjęć dowodu osobistego, ani też nie podawaj danych osobie z którą korespondujesz w sieci. Nie wiesz kto tak naprawdę znajduje się po drugiej stronie i do jakich celów użyje twoich danych;

otrzymując informację o konieczności weryfikacji konta bankowego, który odbywa się poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanej wiadomości i zalogowanie się w ten sposób na swoje konto, nie korzystaj z tego. Pamiętaj, że sprawcy posługują się identycznymi stronami, jak te z naszego banku;

nie wchodź na dołączone do wiadomości linki i nie loguj się przez nie na swoje konto bankowe (dotyczy to także otrzymanych wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej);

zawsze zwracaj uwagę na logo, nazwę i adres URL strony internetowej. Sprawdzaj czy po lewej stronie linku znajduje się mała kłódka oraz wyrażenie „https” świadczące o tym, że dane połączenie jest szyfrowane;

zmieniaj hasła do kont i profili w internecie.

Pamiętaj, że dane pozyskiwane są na wiele różnych sposobów, z wykorzystywaniem różnych środków technicznych, teleinformatycznych, jak i socjotechniki. Takie pozyskiwanie danych w nielegalny sposób ma na celu naruszenie naszych dóbr osobistych bądź osiągniecie korzyści majątkowej. Dlatego, gdy zawierając umowę podajemy przez telefon bądź drogą elektroniczną swój pesel i numer dowodu osobistego, nie zdziwmy się, gdy zostaniemy poinformowani o konieczności spłaty kredytu, w związku z zawarciem umowy kredytowej.

Zapraszamy do pogłębienia wiedzy na stronach internetowych:

- www.nieskradzione.pl

- www.dokumentyzastrzeżone.pl

- www.bik.pl

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim