Znajomość z sieci zapamięta na długo... Data publikacji 26.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawiązana w sieci znajomość okazała się zgubna dla 21-latka z powiatu puckiego. Kryminalni zatrzymali w Chełmży pięciu mężczyzn. Czterech z nich usłyszało zarzuty m.in. pozbawienia wolności pokrzywdzonego. Teraz sprawcom grozi od 3 do 12 lat więzienia.

Historia pokrzywdzonego, który zawiadomił policjantów o całym zdarzeniu, zaczęła się w Internecie. Mieszkaniec powiatu puckiego nawiązał znajomość z jednym z mieszkańców podtoruńskiej Chełmży. Mężczyźni korespondowali w sprawie interesów jakie mogą zrobić w Internecie i wspólnie na tym zarobić. Znajomy z sieci zaprosił 21-latka znad morza do Chełmży. Ten zdecydował się przyjechać pociągiem. W minioną sobotę, 20.02.br. z dworca odebrał go gospodarz wraz ze znajomymi, po czym pojechali do jego domu.

Niestety z godziny na godzinę sytuacja przybierała inny wymiar. Mieszkanie 25-latka z Chełmży odwiedzały kolejne osoby. Sprawcy zabrali pokrzywdzonemu laptopa i dwa telefony. Próbowali nakłonić go, aby zaciągnął pożyczki przez Internet. Kiedy ten nie chciał tego zrobić próbowali go do tego zmusić siłą. Na szczęście po kilku dniach - we wtorek, 23.02.br., pokrzywdzonemu udało się zawiadomić o wszystkim Policję.

Zawiadomieni kryminalni jeszcze tego samego dnia i następnego zatrzymali do tej sprawy pięciu mieszkańców gminy Chełmża w wieku od 19 do 25 lat. Czterech z nich usłyszało m.in. zarzuty pozbawienia wolności pokrzywdzonego ze szczególnym udręczeniem oraz dokonanego na jego osobie rozboju. Za przestępstwa, o które są podejrzani może im grozić od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.

Dzisiaj, 26.02.br., policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu planują doprowadzić podejrzanych do sądu, gdzie zapadną decyzje co do ich dalszego losu.

(KWP w Bydgoszczy / mw)