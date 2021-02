Lot z sercem Data publikacji 27.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko drogą lotniczą można było na czas dostarczyć serce do przeszczepu dla młodej osoby, która od kilku dni oczekiwała na ten bezcenny dar. Liczyła się każda minuta. Dziś przed południem piloci z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji policyjnym Bellem przetransportowali serce do przeszczepu z Ostrołęki do Wrocławia.

Zarząd Lotnictwa Policji w Warszawie został poproszony przez Koordynatora do spraw Transplantologii z Wrocławia o pomoc w transporcie serca do przeszczepu. Oczekiwał na nie młody pacjent, dla którego jedynym ratunkiem i szansą na dalsze życie był przeszczep.

- Zgodnie z przyjętymi procedurami i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, do zadania wyznaczono załogę w składzie dwóch pilotów i mechanika oraz śmigłowiec Bell 407, jeden z najnowszych sprzętów, którym dysponuje policyjne lotnictwo. Dziś o 8.00 rano śmigłowiec wystartował z lotniska na Bemowie, by po kilkudziesięciu minutach wylądować na lądowisku Szpitala Powiatowego w Ostrołęce. Tam czekano w gotowości na serce, które zgodnie z planem miało trafić do pacjenta w szpitalu na południu Polski. Punktualnie o 9.50 śmigłowiec wystartował ponownie z przeznaczonym do przeszczepu organem i towarzyszącym mu kardiochirurgiem. Po 2 godzinach lotu wylądował przed Szpitalem Uniwersyteckim we Wrocławiu, skąd zespół transplantologów przemieścił się do oczekującego na organ pacjenta. Lot wykonywano na hasło „GARDA”, zgodnie z którym śmigłowiec realizuje zadania związane m.in. z bezpieczeństwem powszechnym i porządkiem publicznym – relacjonuje naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP insp. pil. Robert Sitek.

Gdy w grę wchodzi serce, liczy się każda minuta. Chirurdzy od momentu pobrania serca aż do jego wszczepienia mają jedynie 4 godziny, dlatego szybki transport jest tutaj szczególnie istotny. W tym czasie muszą wyjąć serce dawcy i wszczepić je biorcy, więc na transport pozostaje maksymalnie 2,5 godziny. Policyjni piloci wykonali to zadanie dokładnie w 2 godziny i 25 minut.

(KGP)