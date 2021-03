Kobieta żyje dzięki policjantom Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej interwencji białostockich policjantów, udało się uratować młodą kobietę, która chciała skoczyć z dziesiątego piętra. 23-latka bezpiecznie została przekazana załodze karetki pogotowia.

W piątek (26.02.2021 r.) przed godz. 11.00, dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że w oknie na klatce schodowej sąsiedniego bloku stoi kobieta, która najprawdopodobniej chce wyskoczyć. Informacja ta natychmiast trafiła do mundurowych z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, którzy od razu pojechali pod wskazany adres na ulicy Broniewskiego. Policjanci w trakcie dojazdu na miejsce zauważyli stojącą na parapecie klatki schodowej kobietę, która mocno wychylała się na zewnątrz. Natychmiast wbiegli na 10 piętro i wykorzystując moment nieuwagi młodej kobiety ściągnęli ją z parapetu. Policjanci udzielili 23-latce niezbędnej pomocy i otoczyli opieką do czasu przyjazdu załogi pogotowia. Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji policjantów nie doszło do tragedii, a kobieta trafiła do szpitala.

(KWP w Białymstoku / kp)