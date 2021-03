Był tak pijany, że zasnął przed przejazdem kolejowym Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 2 lata pozbawienia wolności grożą 36-latkowi, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Był tak pijany, że zasnął w samochodzie przed przejazdem kolejowym. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

27 lutego 2021 roku około godziny 23:30 gorzkowiccy policjanci pojechali do miejscowości Bazar, w gminie Gorzkowice, gdzie przed przejazdem kolejowym od dłuższego czasu stało audi. Samochód miał włączony silnik i światła. Za kierownicą pojazdu, spał mężczyzna. Podczas wyłączania silnika, kierowca się obudził. 36-latek nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego zasnął, twierdząc, że to nie on kierował pojazdem. Po zbadaniu na zawartość alkoholu okazało się, że miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Po chwili rozmowy przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Oświadczył, że wracał od swojego kolegi, z którym spożywał procentowy trunek. Czekając przed przejazdem kolejowym zasnął. Policjanci sprawdzili znajdujący się w pobliżu monitoring, który potwierdzał, że to 36-latek kierował audi. Mężczyźnie zabrano już prawo jazdy, a pojazd przekazano rodzinie. Wkrótce usłyszy zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)