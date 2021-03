Groził, że skoczy z balkonu. Interweniowali policjanci i strażacy Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oświęcimscy policjanci wspólnie ze strażakami, uratowali życie 40-latka. Nietrzeźwy mężczyzna groził, że skoczy z balkonu.

Do zdarzenia doszło w sobotę (27.02.2021) wieczorem w jednym z mieszkań na terenie Oświęcimia. Tuż przed godziną 20.00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który stojąc na barierce balkonu jednego z mieszkań krzyczał, że chce popełnić samobójstwo. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy PSP Oświęcim oraz policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu sierżant sztabowy Szymon Durlak oraz starszy posterunkowy Tomasz Smolarek. Policjanci szybko zlokalizowali mieszkanie znajdujące się na II piętrze, z którego słychać było wołanie kobiety o pomoc. Strażacy błyskawicznie wyważyli drzwi do mieszkania. W jego wnętrzu zastali kobietę oraz mężczyznę stojącego na barierce balkonu, trzymającego się jedynie futryny okna. Policjanci zaczęli rozmawiać z mężczyzną chcąc odwrócić jego uwagę, a następnie błyskawicznie wciągnęli go do wnętrza mieszkania. 40-letni mieszkaniec Oświęcimia był pod silnym wpływem alkoholu. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu. Po badaniach lekarskich został oddany pod opiekę pracowników izby wytrzeźwień.



To kolejna w tym miesiącu interwencja, podczas której sierżant sztabowy Szymon Durlak oraz starszy posterunkowy Tomasz Smolarek wykazali się swoją skutecznością w chwili, gdy zagrożone było ludzkie życie. Tydzień temu obezwładnili mężczyznę, który groził eksplozją gazu w bloku ►

(KWP w Krakowie / kp)