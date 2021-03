Policjanci pół godziny od zgłoszenia odnaleźli zaginioną seniorkę Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyła się akcja poszukiwawcza zaginionej 84-latki, która oddaliła się z domu seniora na terenie gminy Wolbórz. Dzięki sprawnej reakcji piotrkowskich funkcjonariuszy kobieta szybko wróciła pod opiekę pracowników placówki.

Dyżurny piotrkowskiej komendy 27 lutego 2021 roku około godziny 18.20 otrzymał zgłoszenie o zaginięciu starszej kobiety. Zaniepokojeni pracownicy domu seniora zaalarmowali mundurowych o tej sytuacji natychmiast po ujawnieniu nieobecności pensjonariuszki. Opisali dokładnie wygląd swojej podopiecznej. Według ich relacji 84-latka opuściła teren budynku w ubraniu, które nie było dostosowane do panujących warunków pogodowych. W takich sytuacjach policjanci wiedzą, że ważna jest każda minuta, by zapobiec zagrożeniu, jakim jest wychłodzenie organizmu. Po usłyszeniu komunikatu dyżurnego, na miejsce pojechał patrol ruchu drogowego. Policjanci rozpoczęli sprawdzanie pobliskich terenów. Rozpytali pracowników pobliskiej stacji paliw i barów, miejsc, do których mogła dotrzeć zaginiona seniorka. Na szczęście, już po pół godziny zauważyli zaginioną siedzącą na polnej drodze, w odległości niespełna kilometra od jej miejsca zamieszkania. Kobieta była wystraszona, przemoczona i zmarznięta. Nie była w stanie samodzielnie się podnieść. Mundurowi natychmiast okryli 84-latkę termicznym kocem, by zapobiec dalszemu wychłodzeniu. Po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej powiadomili o odnalezieniu kobiety dyżurnego prosząc o wezwanie na miejsce zespołu pogotowia ratunkowego. Podopieczna wróciła do domu seniora. Jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Zaangażowanie policjantów po raz kolejny pozwoliło na szczęśliwe zakończenie poszukiwań.

(KWP w Łodzi / kp)