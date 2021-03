Policjant na wolnym zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Siemiatycki policjant, będąc na wolnym zatrzymał poszukiwanego. Mundurowy, jadąc samochodem rozpoznał 22-latka, który poszukiwany był przez sąd. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany, a następnie trafił do aresztu śledczego.

W piątek (26.02.2021 r.), przed godziną 9.00, policjant z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach będąc na wolnym zauważył poszukiwanego. Od razu zatrzymał pojazd, którym kierował i podszedł do mężczyzny. Rozpoznał 22-latka jako poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim za uchylanie się od płacenia alimentów. Mężczyzna na widok funkcjonariusza zaczął uciekać, jednak po kilkuset metrowym pościgu był już w rękach policjanta. Funkcjonariusz o wszystkim powiadomił dyżurnego, który wysłał na miejsce policyjny patrol. Zatrzymany 22-latek trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd prosto do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 48 dni.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)