Policjanci udzielili pomocy kobiecie, której groziło wychłodzenie Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiemu działaniu policjantów, pomoc i opiekę otrzymała 68-letnia mieszkanka gminy Grębów, której groziło wychłodzenie. W piątkowy wieczór seniorka wracając od znajomych, usnęła na poboczu drogi. Była ubrana jedynie w sweter i spodnie, które od leżenia na śniegu były mokre. Życie starszej kobiety, mogło być zagrożone ze względu na niską temperaturę oraz wypity w nadmiarze alkohol. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Podczas niskich temperatur policjanci szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo osób narażonych na wychłodzenie. Każdego dnia sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Kontrolują pustostany, ogródki działkowe i altany, skwery oraz miejsca, które zostały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako te, w których mogą przebywać osoby bezdomne.

Funkcjonariusze sprawdzają każdy sygnał i interweniują w sytuacjach, kiedy ludzkie życie lub zdrowie jest zagrożone. Do takiej sytuacji doszło w piątek, przed godz. 12. Policjanci z Grębowa otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Wydrza, przy drodze powiatowej leży starsza kobieta.

Policjanci pojechali we wskazany rejon i odnaleźli śpiącą na ziemi seniorkę. Nie miała na sobie kurtki, była ubrana jedynie w sweter i spodnie, które były mokre.

Starsza kobieta była mocno zziębnięta i pod wyraźnym działaniem alkoholu. Jej życie mogło być zagrożone, ponieważ zbliżała się noc, a silny wiatr dodatkowo potęgował chłód i niską temperaturę. Policjanci obudzili kobietę, która drżała z zimna i miała trudności z komunikowaniem się.

Funkcjonariusze zabrali seniorkę do radiowozu, udzielili pomocy i ustalili jej tożsamość. Okazało się, że była to 68-letnia mieszkanka gminy Grębów. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.

Apelujemy:

Nie bądźmy obojętni na los innych. Widząc siedzącego, śpiącego, czy też leżącego na mrozie człowieka poinformujmy o tym służby ratownicze dzwoniąc pod nr alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie. W przypadku interwencji niewymagającej natychmiastowej reakcji policjantów, zgłoszenie możemy nanieść za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

(KWP w Rzeszowie / kp)