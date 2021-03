Pięć osób zatrzymanych. 350 tysięcy strat. Policjanci zabezpieczyli podrabianą odzież światowych marek Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali pięciu obywateli Bułgarii, którzy na giełdzie towarowej sprzedawali ubrania i bieliznę z podrobionymi znakami towarowymi. Szacunkowa wartość spowodowanych przez nich strat to nawet ponad trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przeprowadzili działania na terenie zielonogórskiej giełdy towarowej, pod kątem handlu podrobioną odzieżą i kosmetykami. W wyniku kontroli zlikwidowali stoiska i zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku 34-52-lata, obywateli Bułgarii. Na prowadzonych przez nich stoiskach policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilkaset sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi światowych marek oraz kilkadziesiąt par butów noszących również podrobione znaki.

Zatrzymani mężczyźni zostali przesłuchani. Usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, co zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież, a sąd zdecyduje co dalej stanie się z odzieżą. Większość osób pokrzywdzonych złożyło już w tej sprawie wnioski o ściganie osób zajmujących się sprzedażą „podróbek”.

Wartość strat spowodowanych działalnością zatrzymanych mężczyzn policjanci szacują na ponad 350 tysięcy złotych. Każdego roku policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymują osoby, które oszukują producentów odzieży sprzedając towar z podrobionymi znakami różnych światowych marek. Najczęściej są to marki ekskluzywne i luksusowe, za których produkty trzeba zapłacić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

źródło: podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

