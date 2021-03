Jeleniogórscy policjanci ewakuowali ludzi z płonącego budynku Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci w trakcie patrolu w Karpnikach przejeżdżając obok jednego z budynków zauważyli dym i ogień wydobywający się z poddasza. Bez wahania, ruszyli na pomoc mieszkańcom. W budynku przebywało 5 osób, które policjanci wyprowadzili na zewnątrz oraz uratowali z płonącego mieszkania klatkę z chomikami. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

W miniony weekend, około godziny 9.00 policjanci Wydziału Prewencji z komendy miejskiej w Jeleniej Górze w trakcie patrolu w Karpnikach zauważyli ścianę dymu i ogień wydobywający się z budynku. Funkcjonariusze powiadomili o zdarzeniu swojego dyżurnego, a sami udali się do wnętrza, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy.

Okazało się, że przebywało w nim 5 osób, które funkcjonariusze bezpiecznie z niego wyprowadzili. Wśród nich była dziewczynka, która płakała, gdyż w jej mieszkaniu została klatka z chomikami. Policjanci, gdy to usłyszeli ponownie weszli do budynku i uratowali zwierzęta, co wywołało radość dziecka. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, a policjanci do czasu trwania akcji gaśniczej zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

(KWP we Wrocławiu / kp)