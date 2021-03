Wpadł gdy odbierał od starszej kobiety 140 tysięcy złotych Data publikacji 01.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krasnostawscy kryminalni zatrzymali 42 – latka, podczas próby odebrania od starszej kobiety 140 tysięcy złotych. Kobieta padła ofiarą oszustwa metodą ,,na policjanta”. Była przekonana, że uczestniczy w zorganizowanych działaniach policyjnych mających na celu zatrzymanie sprawców wyłudzania pieniędzy. 42-latek został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony piątek na terenie Krasnegostawu. Był to efekt działań i ustaleń operacyjnych policjantów kryminalnych tutejszej jednostki. 42 – latek z województwa dolnośląskiego został zatrzymany w momencie, gdy próbował odebrać od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 140 tysięcy złotych. Ofiarą oszustów padła 66 – letnia mieszkanka Krasnegostawu. Kobieta była przekonana, że uczestniczy w zorganizowanych działaniach policyjnych mających na celu zatrzymanie sprawców wyłudzania pieniędzy. Skontaktował się z nią fałszywy mundurowy i cały czas instruował co i jak ma robić. Pokrzywdzona na początku tygodnia przekazała wskazanej przez niego osobie 50 tysięcy złotych. Dzwoniący tłumaczył, że potrzebne są kolejne pieniądze, aby sfinalizować całą sprawę. Podczas próby przekazania pieniędzy w kwocie 140 tysięcy złotych mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.

W pokoju hotelowym, który wynajmował policjanci znaleźli i zabezpieczyli blisko 20 porcji dilerskich amfetaminy oraz pieniądze. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, został też doprowadzony do Prokuratury. Dzisiaj Sąd przychylił się do wniosku śledczych i prokuratora i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Jolanta Babicz