Wszedł przez balkon i okno na 3. piętrze by ratować kobietę Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z ostrołęckiego wydziału patrolowego, aby udzielić pomocy chorej kobiecie wszedł do mieszkania przez sąsiedni balkon i parapet. Dostał się do wnętrza przez uchylone okno. Cała sytuacja rozgrywała się na 3. piętrze, pomimo to funkcjonariusz nie zawahał się ani chwili, by ruszyć z pomocą. Ostatecznie seniorka została zabrana do szpitala przez załogę karetki pogotowia.

Wczoraj, 01.03.br.,rano, do ostrołęckich policjantów wpłynęło nietypowe zgłoszenie. Mieszkanka Ostrołęki poinformowała, że drzwi od mieszkania jej 80-letniej siostry, która ciężko choruje, są zamknięte. Z tego powodu obawiała się ona o jej bezpieczeństwo.

Na miejscu już po chwili był policyjny patrol. Sierż. Tomasz Krajza i sierż. Przemysław Mróz próbowali nawiązać kontakt z mieszkanką, jednak kobieta pomimo wielokrotnego pukania i wezwania do otwarcia nie reagowała. Widząc całą sytuację i mając świadomość, że czas odgrywa tutaj kluczową rolę policjanci szybko przystąpili do działania. Jeden z nich zauważył, że okno w mieszkaniu kobiety jest uchylone i istnieje szansa, aby się dostać przez nie do wnętrza, jadnak byłoby to możliwe tylko z balkonu sąsiada. Mieszkanie znajdowało się na 3. piętrze, jednak pomimo znacznej wysokości policjant bez wahania wykorzystując sąsiedni balkon, parapet i okno wszedł do środka i otworzył drzwi.

Jak się okazało, seniorka rzeczywiście potrzebowała pomocy. Kobieta została zabrana do szpitala przez czekającą przed drzwiami załogę karetki pogotowia.

To nie pierwsze działanie sierż. Tomasza Krajzy jeśli chodzi o ratowanie ludzkiego życia. Funkcjonariusz tylko w tym roku już dwukrotnie odnalazł zaginione osoby, których życie było zagrożone. Ostatnia tego typu sytuacja miała miejsce w minioną środę, kiedy to na terenie jednego z pustostanów odnalazł mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie.

(KWP w Radomiu / mw)